КОРД Київської області спалив два російські танки. ВІДЕО

Бійці поліцейського КОРДу – Корпусу оперативно-раптової дії – Київської області спалили два російські танки.
Відповідне відео поширюється в мережі.
На відео видно, що поліцейські для послідовних ударів по бронетехніці, яка стоїть віддалік на дорозі, використовують звичайні РПГ.
“КОРД Київська область, спалили два танки на***”, – коментує один із силовиків.
“Країна, в якій поліцейські з гранатомета підбивають ворожі танки – непереможна!” – прокоментував радник глави МВС Антон Геращенко.
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