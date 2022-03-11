ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 16 – 11.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Шолом збитого пілота ВКС Росії. Ілюстративне фото

Напередодні

Російські загарбники вбили колишнього секретаря Броварської міської ради Олексія Здоровця.

Про це міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив у фейсбуці ввечері 10 березня. “Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО “Свобода”) Олексія Здоровця надійшла сьогодні”, – написав мер. Сапожко зазначив, що Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці, де жив із дружиною та маленьким сином. Після півночі Росія пропонує провести 11 березня засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню “військово-біологічної діяльності” США в Україні. Ідеться про фейки, придумані з цього приводу в РФ. Читайте також:

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Опівночі

Володимир Зеленський у новому відеозверненні наголосив, що він “президент адекватної країни і адекватного народу”. “І батько двох дітей. І ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорсткішу санкційну відповідь”.

Глава держави також укотре наголосив на важливості організації гуманітарних коридорів для мешканців заблокованих Волновахи та Маріуполя і запевнив маріупольців, що українська влада робить усе від неї залежне, щоб їх врятувати.

Також Зеленський розповів, кому й за що напередодні надав звання Героя України та інші відзнаки і звання.

Опівночі

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 10.03.2022 щодо російського вторгнення

Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ.

На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова.

Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та примусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

“Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці”, – наголосили в ГШ.

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Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 15 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.