Три вертольоти РФ в одному бою збив матрос Валерій Самофалов: Зеленський розповів, кому дав Героя

Фото: Командування ВМС ЗСУ

У нічному відеозверненні на початку 11 березня президент Володимир Зеленський розповів, кому й за що напередодні надав звання Героя України та інші відзнаки і звання.

Зокрема, він назвав ім’я військовослужбовця ЗСУ, який 5 березня на Миколаївщині збив три російські гвинтокрили – це матрос Валерій Самофалов.

Отже, звання Героя України отримали:

Підполковник Літун Андрій Миколайович. (Посмертно).

Загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога.

Капітан Корпан Олександр Богданович. (Посмертно).

Врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.

Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. (Посмертно).

У боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.

Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. (Посмертно).

Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.

Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. (Посмертно).

За мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок наших військових.

Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович.

Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

Полковник Хода Леонід Олексійович.

За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.

Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович.

Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.

Підполковник Яковенко Олександр Олексійович.

Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.

Майор Бова Євгеній Петрович.

За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.

Капітан Боєчко Василь Васильович.

За надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.

Сержант Мороз Олег Романович.

Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.

Матрос Самофалов Валерій Михайлович.

В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.

Окрім того, президент надав звання бригадного генерала:

Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.

Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.

Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.

Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.

Як писала “Новинарня“, указом від 10 березня Володимир Зеленський також нагородив орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев’ятьох посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно) та 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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