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США застерігають: Росія близька до застосування хімічної зброї

10/03/2022 21:22

Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, про що свідчить її дезінформаційна кампанія щодо хімічної зброї на озброєнні українців.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Тепер, коли Росія виступає з цими явно неправдивими твердженнями, а Китай, як здається, підтримує цю пропаганду, ми повинні стежити за можливістю того, що Росія застосує хімічну або біологічну зброю в Україні або здійснить інсценування щодо її застосування”, – заявила Псакі у твітері.

За її словами, США взяли до уваги “хибні заяви Росії про нібито існування в Україні лабораторії США з виробництва біологічної та хімічної зброї”.

“Ми також бачили, як китайські посадовці повторюють ці теорії змови”, – зазначила Псакі.

Вона переконана, що такі заяви є нічим іншим, як “операцією з метою дезінформації”.

“Сполучені Штати повною мірою виконують свої зобов’язання в рамках конвенції про заборону хімічної зброї та конвенції про біологічну зброю, не розробляють ці види озброєнь і не мають їх у своєму розпорядженні будь-де”, – запевнила речниця адміністрації президента США. Натомість Росія “звинувачує Захід у тих порушеннях, які сама допускає”.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій. Держдепартамент США відкинув ці заяви.
“США не мають жодних хімічних чи біологічних лабораторій в Україні та не керують ними. Повністю дотримуючись своїх зобов’язань у рамках Конвенції про хімічну зброю та Конвенції про біологічну зброю, США не розробляють такі озброєння будь-де і не володіють ними”, – сказав речник держдепартаменту США Нед Прайс.

При цьому американські ЗМІ ще в середині лютого з посиланням на дані розвідки повідомляли, що РФ може інсценувати (“здійснити під чужим прапором”) хімічну атаку в Україні. Попередження щодо таких підступів з’являлися і раніше.

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