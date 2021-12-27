InformNapalm і “звіт ДНР” про всі фейки-2021: як було зупинено операцію з “хімічною зброєю”

Розвідувальна волонтерська спільнота InformNapalm заявила, що отримала з окупованого Донецька електронний документ, “який подано як звіт з інформаційної протидії так званого “міністерства інформації ДНР”, призначений нібито для кураторів із російських спецслужб”.
У цьому документі міститься перелік заходів із дезінформації, буцімто проведених бойовиками Донецька.
Крім іншого, останній, 54-й пункт розповідає: “Створено та підготовлено до публікації (після особливого розпорядження) дезінформацію та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими й натовськими спеціалістами хімічної зброї в район лінії розмежування та про підготовку до її використання проти жителів “ДНР”.
В “Інформнапалмі” зазначили, що провокації з цього приводу були заплановані на 25 грудня, тому цього дня матеріали й були оприлюднені “до відома”.
За твердженням засновника спільноти Романа Бурка, публікація виявилася дієвою.
“Наш інсайдер з окупованого Донецька, який 23 грудня передав чутливу інформацію, повідомляє, що після публікації та поширення документу про низку інформаційних операцій, які готувались так званим “міністерством інформації ДНР”, в цій окупаційній структурі нібито почалась паніка та оперативно згорнули певні процеси”, – написав Бурко в соцмережі.
“На наступний день після публікації, за даними цього джерела, нібито всі підготовчі процеси щодо намірів оприлюднення фейкових матеріалів про “хімічну зброю” призупинені“, – розповів він.
“Причина призупинення: якщо документи “потекли”, то є висока ймовірність, що і раніше підготовлені матеріали – скомпрометовані та можуть бути розкриті, що призведе до протилежних наслідків на міжнародній арені, ніж ті, які хочуть досягнути росіяни”, – пояснив Бурко.
“Складно сказати, чи справді вдалося зірвати наміри агресора , заплановані на 25 грудня інформаційні провокації, чи це продовження “радіогри”. В будь-якому разі, (…) резонанс швидко дійшов до ворога та ймовірно вплинув на згортання та призупинення певних деструктивних процесів. Таким чином, можливо, вдалося спільними зусиллями виграти час, а свято Різдва пройшло без критичних інформаційних вибухів.
Сподіваємось, що колись ми зможемо зібрати повний пазл цих подій”, – резюмував керівник “Інформнапалму”.
Коментуючи документ, “міністерства інформації ДНР”, призначений нібито для кураторів із російських спецслужб, InformNapalm визнає, що він не є верифікованим, тому “до цієї інформації слід ставитись обережно і з часткою критичного мислення”.
При цьому на сайті спільноти йдеться:
“Тож про що цей документ? Він є звітом про заходи щодо деструктивної інформаційної діяльності проти України. Має назву «Звіт з інформаційної протидії, спрямований на інформування населення України та мешканців тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік» (в оригіналі російською – «Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год»).
Як запевняє наш інсайдер, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.
Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України. А 54-й захід (із “хімічною зброєю” – “Н”) стоїть на паузі «до особливого розпорядження».
Особливо цікавими є пункти 49-54.
Хоча, як нам здається, співробітники міністерства значно перебільшують у цьому документі реальний ефект або охоплення від своїх заходів. Місцями заявляють про розміщення матеріалів на зламаних ресурсах, але це не підкріплено жодними доказами, тобто вони можуть вводити в оману і кураторів.
Цікаво, що у кількох пунктах, бойовики, мабуть, просто приписують собі процеси, що відбулися і без їхньої участі. Наприклад, тема скандалу з ексзаступником МВС України [Олександром Гогілашвілі]. Очевидно, що це внутрішньоукраїнська тема, розплутана журналістами, але бойовики повідомляють, що нібито також доклали руку.
Тобто хайп і включення в динамічні процеси та скандали вони також розглядають як можливість звітувати про свої активності та приписати собі результати”, – ідеться в коментарі “Інформнапалму”.
Волонтери виклали 11-сторінковий документ, у якому серед іншого згадані явні дезінформаційні матеріали останнього часу, що містили спроби скомпрометувати Україну та її Збройні сили.
Серед своїх дезінформаційних платформ бойовики “ДНР” назвали новий телеграм-канал “Украинский формат”, сайт “Донбасс сегодня” тощо.
Звернемо увагу на конкретні пункти документа:
“49. снято постановочное видео, о том, как украинские солдаты ведут огонь из миномета калибра 120 мм по Донецку. Видео опубликовано на предварительно взломанном сайте минобороны Украины (более 100 тысяч просмотров);
50. снято постановочное видео с обращением украинских солдат к Зеленскому из Старомарьевки, которые заявляют о своем плачевном положении и тяжлых потерях. Видео опубликовано на предварительно взломанном сайте минобороны Украины (более 500 тысяч просмотров);
51. на предварительно взломанном сетевом ресурсе Диалог.ЮА опубликована дезинформация: комментарий якобы министра обороны Украины Тарана о том, что БПЛА Байрактар не применялся на Донбассе и видео с поражением батареи гаубиц ДНР – фейк (более 20 миллионов просмотров);
52. снят постановочный видеоролик о расстреле мигрантов на Белорусскоукраинской границе украинскими военнослужащими. Видео было опубликовано на предварительно взломанных украинских ресурсах (более 3 миллионов просмотров);
53. опубликованы личные данные и номера телефона бывшего зама министра МВД Украины Гогилашвили. Вместе с этим, была вброшена информация о преступлениях последнего и связях его с Зеленским (более 100 тысяч просмотров)…”
З цього приводу варто зазначити, що:
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54-й пункт документа розповідає: “созданы и подготовлены к публикации (после особого распоряжения) дезинформация и постановочные фотоматериалы о переброске ВСУ совместно с американскими и НАТОвскими специалистами химического оружия в район линии разграничения и о подготовке к его использованию против жителей ДНР”.
“Інформнапалм” зазначив, що “на сьогодні відомі лише провокаційні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу [з приводу постачання американцями хімічної зброї в зону ООС]. Чи стануть вони сигналом або “особливим розпорядженням”, наразі невідомо”.
“Якщо не брати до уваги численні публікації та інформаційну “артпідготовку” в телеграм-каналах, яка відбувається останніми днями, то жодних додаткових “доказів” на цю тему не виходило. Ми вважаємо, що в контексті цих заяв слід взяти до уваги матеріали звіту”, – зазначила волонтерська спільнота.
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