InformNapalm і “звіт ДНР” про всі фейки-2021: як було зупинено операцію з “хімічною зброєю”

Розвідувальна волонтерська спільнота InformNapalm заявила, що отримала з окупованого Донецька електронний документ, “який подано як звіт з інформаційної протидії так званого “міністерства інформації ДНР”, призначений нібито для кураторів із російських спецслужб”.

У цьому документі міститься перелік заходів із дезінформації, буцімто проведених бойовиками Донецька.

Крім іншого, останній, 54-й пункт розповідає: “Створено та підготовлено до публікації (після особливого розпорядження) дезінформацію та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими й натовськими спеціалістами хімічної зброї в район лінії розмежування та про підготовку до її використання проти жителів “ДНР”.

В “Інформнапалмі” зазначили, що провокації з цього приводу були заплановані на 25 грудня, тому цього дня матеріали й були оприлюднені “до відома”.

За твердженням засновника спільноти Романа Бурка, публікація виявилася дієвою.

“Наш інсайдер з окупованого Донецька, який 23 грудня передав чутливу інформацію, повідомляє, що після публікації та поширення документу про низку інформаційних операцій, які готувались так званим “міністерством інформації ДНР”, в цій окупаційній структурі нібито почалась паніка та оперативно згорнули певні процеси”, – написав Бурко в соцмережі.

“На наступний день після публікації, за даними цього джерела, нібито всі підготовчі процеси щодо намірів оприлюднення фейкових матеріалів про “хімічну зброю” призупинені“, – розповів він.

“Причина призупинення: якщо документи “потекли”, то є висока ймовірність, що і раніше підготовлені матеріали – скомпрометовані та можуть бути розкриті, що призведе до протилежних наслідків на міжнародній арені, ніж ті, які хочуть досягнути росіяни”, – пояснив Бурко.

“Складно сказати, чи справді вдалося зірвати наміри агресора , заплановані на 25 грудня інформаційні провокації, чи це продовження “радіогри”. В будь-якому разі, (…) резонанс швидко дійшов до ворога та ймовірно вплинув на згортання та призупинення певних деструктивних процесів. Таким чином, можливо, вдалося спільними зусиллями виграти час, а свято Різдва пройшло без критичних інформаційних вибухів.

Сподіваємось, що колись ми зможемо зібрати повний пазл цих подій”, – резюмував керівник “Інформнапалму”.

Про що звіт так званого “міністерства інформації ДНР”

Коментуючи документ, “міністерства інформації ДНР”, призначений нібито для кураторів із російських спецслужб, InformNapalm визнає, що він не є верифікованим, тому “до цієї інформації слід ставитись обережно і з часткою критичного мислення”.

При цьому на сайті спільноти йдеться:

“Тож про що цей документ? Він є звітом про заходи щодо деструктивної інформаційної діяльності проти України. Має назву «Звіт з інформаційної протидії, спрямований на інформування населення України та мешканців тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік» (в оригіналі російською – «Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год»).

Як запевняє наш інсайдер, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.

Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України. А 54-й захід (із “хімічною зброєю” – “Н”) стоїть на паузі «до особливого розпорядження».

Особливо цікавими є пункти 49-54.

Хоча, як нам здається, співробітники міністерства значно перебільшують у цьому документі реальний ефект або охоплення від своїх заходів. Місцями заявляють про розміщення матеріалів на зламаних ресурсах, але це не підкріплено жодними доказами, тобто вони можуть вводити в оману і кураторів.

Цікаво, що у кількох пунктах, бойовики, мабуть, просто приписують собі процеси, що відбулися і без їхньої участі. Наприклад, тема скандалу з ексзаступником МВС України [Олександром Гогілашвілі]. Очевидно, що це внутрішньоукраїнська тема, розплутана журналістами, але бойовики повідомляють, що нібито також доклали руку.

Тобто хайп і включення в динамічні процеси та скандали вони також розглядають як можливість звітувати про свої активності та приписати собі результати”, – ідеться в коментарі “Інформнапалму”.

Волонтери виклали 11-сторінковий документ, у якому серед іншого згадані явні дезінформаційні матеріали останнього часу, що містили спроби скомпрометувати Україну та її Збройні сили.

Серед своїх дезінформаційних платформ бойовики “ДНР” назвали новий телеграм-канал “Украинский формат”, сайт “Донбасс сегодня” тощо.

Звернемо увагу на конкретні пункти документа:

“49. снято постановочное видео, о том, как украинские солдаты ведут огонь из миномета калибра 120 мм по Донецку. Видео опубликовано на предварительно взломанном сайте минобороны Украины (более 100 тысяч просмотров);

50. снято постановочное видео с обращением украинских солдат к Зеленскому из Старомарьевки, которые заявляют о своем плачевном положении и тяжлых потерях. Видео опубликовано на предварительно взломанном сайте минобороны Украины (более 500 тысяч просмотров);

51. на предварительно взломанном сетевом ресурсе Диалог.ЮА опубликована дезинформация: комментарий якобы министра обороны Украины Тарана о том, что БПЛА Байрактар не применялся на Донбассе и видео с поражением батареи гаубиц ДНР – фейк (более 20 миллионов просмотров);

52. снят постановочный видеоролик о расстреле мигрантов на Белорусскоукраинской границе украинскими военнослужащими. Видео было опубликовано на предварительно взломанных украинских ресурсах (более 3 миллионов просмотров);

53. опубликованы личные данные и номера телефона бывшего зама министра МВД Украины Гогилашвили. Вместе с этим, была вброшена информация о преступлениях последнего и связях его с Зеленским (более 100 тысяч просмотров)…”

Що не так?

З цього приводу варто зазначити, що:

Сфальшоване “відео обстрілу Донецька з міномета” залишилося непоміченим в українському інформаційному полі.

У сайту Міноборони України у 2021 році були певні проблеми з функціонуванням (зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу МОУ), але на ньому точно не розміщували ворожих фальшивок. Розмістити фейки ворожим хакерам натомість вдалося на сайті ВМС ЗСУ.

з міномета” залишилося непоміченим в українському інформаційному полі. У сайту Міноборони України у 2021 році були певні проблеми з функціонуванням (зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу МОУ), але на ньому точно не розміщували ворожих фальшивок. Розмістити фейки ворожим хакерам натомість вдалося на сайті ВМС ЗСУ. Так зване “відео зі Старомар’ївки“, зняте від імені “покинутих” українських солдатів, мало всі ознаки фальшивки та залишилося майже не поміченим в Україні.

Подальша комунікація 93-ї бригади та Генштабу ЗСУ засвідчили, що заяви “акторів” про “важкі втрати” 93 омбр у боях за село в “сірій зоні” не відповідає дійсності. Та що українська армія не має потреби здобувати цей населений пункт.

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Bayraktar Шредінгера. Дніпровський сайт “Діалог” 27 жовтня заявив, що зловмисники його зламали та використали для публікації фейку. Ішлося про сфальшовану “заяву” міністра оборони України Андрія Тарана про те, що ударний безпілотник “Байрактар ТБ2” насправді не був застосований Збройними силами України біля Гранітного на Донеччині.

Цей сюжет ніяк не вплинув на тему “байрактарів” в українському інформаційному полі.

Сенс цього фейку – взагалі під великим питанням, адже його поширенню в російських і сепаратистських медіа передували протилежні заяви з ОРДЛО й РФ – про “злочинне” використання дрона турецького виробництва в зоні ООС. Зокрема, Путін жалівся Ердогану на застосування “Байрактарів” на Донбасі.

Крім того, в соцмережах і ЗМІ України було достатньо свідчень та мультимедійних матеріалів, які в деталях (навіть надмірних) розкрили використання ударного БПЛА проти російських військ у бою на Донеччині на запит 93-ї бригади “Холодний Яр”.

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Сюжет про “розстріл мігрантів на білоруському кордоні” мав критично низьку якість виконання і поширився на другорядних російських каналах у телеграмі. Додане відео ніяк не підтверджувало інформацію, подану в тексті. Крім того, фейкомети звинуватили в “розстрілі” 61-шу єгерську бригаду ЗСУ. Хоча раніше в Україні вже заявляли, що такого підрозділу як повноцінного бойового підрозділу не існує, натомість це ІПСО-операція Сухопутних військ ЗСУ.

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В “очікуванні” хімічної зброї Шойгу

54-й пункт документа розповідає: “созданы и подготовлены к публикации (после особого распоряжения) дезинформация и постановочные фотоматериалы о переброске ВСУ совместно с американскими и НАТОвскими специалистами химического оружия в район линии разграничения и о подготовке к его использованию против жителей ДНР”.

“Інформнапалм” зазначив, що “на сьогодні відомі лише провокаційні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу [з приводу постачання американцями хімічної зброї в зону ООС]. Чи стануть вони сигналом або “особливим розпорядженням”, наразі невідомо”.

“Якщо не брати до уваги численні публікації та інформаційну “артпідготовку” в телеграм-каналах, яка відбувається останніми днями, то жодних додаткових “доказів” на цю тему не виходило. Ми вважаємо, що в контексті цих заяв слід взяти до уваги матеріали звіту”, – зазначила волонтерська спільнота.

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