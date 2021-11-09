Фейк про “фейк”: бойовики “ДНР” намагаються переконати, що ЗСУ не застосовували проти них “Байрактар”

Ударний БПЛА "Байрактар" на озброєнні ЗСУ

Збройні сили України нібито не застосовували ударний безпілотник Bayraktar для ударів по артилерії окупаційних військ на Донеччині.

Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 9 листопада, в коментарі сепаратистському сайту ДАН заявила так звана “міністр закордонних справ ДНР” Наталія Никонорова.

“Випадок бойового застосування Bayraktar не підтвердився. За нашими даними, можна говорити, що все це – фейк”, – сказала Никонорова, яка входить до російської делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Цю ж заяву поширила російська державна агенція ТАСС.

За її словами, раніше збройні формування України використовували безпілотники Bayraktar на Донбасі, але тільки для спостереження та проведення розвідки. При цьому такі безпілотники ніколи не перетинали лінію зіткнення.

Чому слова Никанорової – неправда

Як інформувала “Новинарня“, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування Збройними силами України розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар” виробництва Туреччини. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Тоді двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

Після цього комбриг 93 омбр Дмитро Брижинський дав запит на застосування по позиції бойовиків “Байрактара”.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, ударний БПЛА було застосовано.

Безпілотний літальний апарат справді не перетинав лінії зіткнення(як і передбачено “Мінськом”), на чому наголосили в ООС. Але з відстані в кілька кілометрів керованою бомбою він знищив гармату російсько-окупаційних військ, її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Застосування “Байрактара” зафіксовано на відео, що було поширено в мережі.

Згодом журналіст Юрій Бутусов із посиланням на очевидця уточнив, що пусків керованих бомб під час атаки 26 жовтня було два, і ЗСУ знищили також другу гаубицю Д-30. Дрон завдав удару легкою ракетою МАМ-С вагою 6,5 кг з кумулятивною бойовою частиною. Цим пояснюється відносно невеликий вибух, невелика кількість уламків і відсутність ураження артилеристів поблизу зброї.

Після застосування “Байрактара” обстріли біля Гранітного дещо вщухли. У соцмережах можна було побачити дописи бойовиків, які остерігаються потрапити під удар українського БПЛА у відповідь.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Застосування “байрактарів” ЗСУ також визнали в ФРН та Франції.

В МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати. Також німецькому МЗС щодо застосування “байрактарів” відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі й інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

Посольство США не засудило застосування ЗСУ “байрактарів” на Донбасі.

Нинішній фейк від Никанорової суперечить попередньому фейку з “ДНР” щодо “Байрактара”.

27 жовтня самоназваний “представник ДНР” на переговорах безпекової підгрупи ТКГ” Олексій Никоноров заявляв, що українська армія завдавала удару також по нафтобазі в Донецьку із застосуванням безпілотника.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні. Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

24 серпня, в День Незалежності, Bayraktar пролетів з Миколаєва до Києва і зняв парад військ з відстані 10 км.

Наприкінці вересня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ударні дрони Bayraktar знаходяться не на складах, а “там, де треба”.

28 вересня Bayraktar зафіксували в районі ООС під час розвідки.

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