На використанні “Байрактарів” на Донбасі не зупинимося, – Шаптала

Начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала

У випадку загрози з російського боку українські військові використовуватимуть всю наявну зброю.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала у програмі “Право на владу”.

Генерал-лейтенант наголосив, що у разі загрози військові ЗСУ використають не лише “Байрактари”, а й усе озброєння, що мають.

“Ми не маємо зупинятися на “Байрактарах”. Відповідь адекватну ми будемо давати з усього озброєння, яке у нас є. У тому числі й “Байрактари”. Ми не зупиняємося на “Байрактарах”, – сказав Шаптала.

За його словами, у разі потреби ЗСУ також готові до застосування артилерії.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі йінформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

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