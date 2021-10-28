СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2851804 +26071
Летальні випадки:
66204 +576
Одужали:
2411711 +10006
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14232081 (+77573). Оновлено: 08:30 28.10.2021
Home / Україна / Політика / Кулеба відповів німецьким дипломатам щодо їхньої “стурбованості” з приводу роботи “Байрактара” в ООС

Кулеба відповів німецьким дипломатам щодо їхньої “стурбованості” з приводу роботи “Байрактара” в ООС

28/10/2021 19:55

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що німецькі партнери мали б насамперед висловлювати занепокоєння застосуванням російськими окупаційними військами заборонених Мінськими угодами гаубиць.

Про це Кулеба заявив у четвер, 28 жовтня, на спільній із федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом пресконференції у Києві.

“По-перше, Україна нічого не порушила. По-друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через СЦКК і з ОБСЄ, щоб застосувати право на самозахист. По-третє, на місці партнерів я був би насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися – набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями. Так от, чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки”, – сказав Кулеба, якого цитує “Укрінформ”.

Він додав, що українська сторона спілкується з німецькими колегами і не має сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави.

“Ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації – лише тоді вони є об’єктивними і дозволяють цільовій аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію”, – резюмував глава української дипломатії.

Нагадаємо, що напередодні в МЗС Німеччини висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.
“У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”, – заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе.
Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить Мінським угодам, під якими підписалися Росія і Україна.
До того ж, додала дипломат, “дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ”.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар” у відповідь на те, що батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З метою змушення ворога до припинення вогню “Байрактар” керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ, не перетинаючи лінію розмежування. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Читайте також:
Українські “Байрактари” відпрацьовують навички управління над Тендрівською косою

Унікальних переглядів: 84
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові – друга смертельна ДТП з Infiniti

На проспекті Гагаріна у Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП– автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода. Про ДТП повідомили увечері у четвер, 28 жовтня, низка харківських ЗМІ та телеграм-каналів....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse