Кулеба відповів німецьким дипломатам щодо їхньої “стурбованості” з приводу роботи “Байрактара” в ООС

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що німецькі партнери мали б насамперед висловлювати занепокоєння застосуванням російськими окупаційними військами заборонених Мінськими угодами гаубиць.

Про це Кулеба заявив у четвер, 28 жовтня, на спільній із федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом пресконференції у Києві.

“По-перше, Україна нічого не порушила. По-друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через СЦКК і з ОБСЄ, щоб застосувати право на самозахист. По-третє, на місці партнерів я був би насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися – набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями. Так от, чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки”, – сказав Кулеба, якого цитує “Укрінформ”.

Він додав, що українська сторона спілкується з німецькими колегами і не має сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави.

“Ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації – лише тоді вони є об’єктивними і дозволяють цільовій аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію”, – резюмував глава української дипломатії.

Нагадаємо, що напередодні в МЗС Німеччини висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

“У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”, – заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе.

Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить Мінським угодам, під якими підписалися Росія і Україна.

До того ж, додала дипломат, “дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ”.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар” у відповідь на те, що батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З метою змушення ворога до припинення вогню “Байрактар” керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ, не перетинаючи лінію розмежування. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

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