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“Україна має законне право себе захищати”: посол Мельник відповів Берліну на “занепокоєння” щодо дронів Bayraktar

28/10/2021 10:05

Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник відреагував на заяву Берліна щодо “стурбованості застосуванням Україною ударного дрона Bayraktar на Донбасі”.

Дипломат наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Bild.

“Українська сторона категорично відкидає попередження Міністерства закордонних справ ФРН”, адже наша держава має “законне право на самооборону, якщо її територія вдень та вночі бомбардується важкою російською зброєю, а мирні мешканці та солдати гинуть”, сказав Мельник.

“Україна, зі свого боку, закликає уряд Німеччини замість того, щоби висловлювати занепокоєння з приводу драматичної ситуації на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля посередника, щоб скликати “нормандський саміт” у Берліні та поставити Москву “на місце”,-  наголосив Мельник.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.

“З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача Збройних сил України було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися”, – повідомили в Генштабі.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.
“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.
Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.
Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ. 

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