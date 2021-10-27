93 омбр пояснила присутність своїх військових у непідконтрольній Старомар’ївці

Шеврон 93 омбр. Фото: "Новинарня"

Командування 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” заявило, що її підрозділи не покращували тактичного положення та не займали нових позицій в районі селища Старомар’ївка на Донеччині, яке перебуває в так званій “сірій зоні”.

Водночас у середу, 27 жовтня, пресслужба бригади пояснила, чому активізувалася російська пропаганда щодо дій 93 омбр і з чим це пов’язано.

У військовій частині наголошують, що опитування місцевого населення Старомар’ївки, яка відноситься до Гранітнинської ОТГ, показало, що воно “не захищене від беззаконня з боку російських найманців, які у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння періодично заходять до цього населеного пункту та грабують як місцевих жителів, так і єдиний тут магазин”.

“Це викликає постійне обурення місцевих жителів. Після обстрілів з боку окупантів ніхто не намагався відновити місцеву інфраструктуру (будинки, дороги, газо- та водопроводи тощо). Також за допомогою насильницьких дій місцевому населенню нав’язують отримання паспортів так званої “ДНР”. Більше ніж сім років ці складні питання ніяк не вирішувалися. Звичайно, нормалізація ситуації розлютила російських окупантів, тому потрібно було негайно вигадати недостовірну інформацію про нібито зайняття цього населеного пункту українськими військовими”, – пояснюють у 93-й бригаді.

Натомість українська влада разом зі Збройними силами намагається робити усе можливе, щоб повернути нормальне життя на підконтрольні території.

“Адміністрацією Мирненської сільської військово-цивільної адміністрації була проявлена ініціатива щодо надання гуманітарних та медичних послуг жителям селища Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 року. Ця ініціатива була підтримана керівництвом 93-ї бригади та для безпечного проведення цих заходів командир 93-ї бригади виділив охорону для цієї робочої групи. Щоб безпечно провести такі заходи, двадцять представників міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВЦА звернулися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки та дотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань в населеному пункті Старомар’ївка у період з 27.10.2021 по 10.11.2021 з 8.00 до 16.00 за київським часом”, – повідомляють у бригаді.

Українська сторона звернулася до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Проте російсько-окупаційні війська вкотре проігнорували це звернення та не дотримувалися режиму тиші.

“Холодний Яр” наголосив, що намагається використовувати всі наявні правові механізми та можливості для повернення нормального рівня життя як на підконтрольних територіях, так і в “сірій зоні”.

“Але ворог намагається не допустити цього, постійно створює перешкоди як інформаційного характеру, вигадуючи все нові і нові нісенітниці, так і використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, що свідчить про ненависть до всього українського”, – резюмували в 93 омбр.

Нагадаємо, 26 жовтня в медіа поширилася інформація про те, що Збройні сили України ввечері 25 жовтня нібито повернули під контроль село Старомар’ївка, розташоване в “сірій зоні” неподалік села Гранітне Донецької області. Спочатку цю інформацію поширювали так звані “військові кореспонденти” з боку ОРДЛО й сепаратистські ЗМІ.

Того ж дня, 26 жовтня, командування Об’єднаних сил спростувало інформацію про нібито “захоплення Збройними силами України міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області”. У штабі ООС зазначили, що саме на цій ділянці збройні формування РФ, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як стало відомо, 26 жовтня внаслідок обстрілу позицій українських захисників у районі Гранітного один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один – отримав пораненні. Після цього Збройні сили України під Гранітним вперше за час ООС застосували ударний безпілотник “Байрактар”, знищивши гармату противника.

Старомар’ївку, що є “сірою зоною”, та Гранітне розділяє річка Кальміус. До російсько-української війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Зараз два села з’єднує пішохідний місток. Мешканці Старомар’ївки ходили до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території.

Торік у селі проживали 150 людей, з них семеро – діти. Там вісім років нема централізованого водопостачання, магазину, аптеки та лікарні.

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