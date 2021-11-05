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Мешканці Старомар’ївки у “сірій зоні” отримали вугілля від Червоного Хреста

05/11/2021 19:12

Жителі селища Старомар’ївка, котре наразі знаходиться в “сірій зоні”, нарешті змогли отримати вугілля для опалення від організації Червоний Хрест.

Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомила пресслужба 93-ї  окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. 

Війсськові нагадали, що раніше сторона-агресор протягом 1,5 місяця блокувала міжнародним гуманітарним організаціям доступ до мешканців Старомар’ївки. Тоді робоча група Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України, а керівництво 93-ї бригади підтримало ініціативу та забезпечило групу охороною.

“Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, було пошкоджено будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти таки надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар’ївки вугілля для опалення”, – нагадує пресслужба військової частини.

Вугілля для мешканців Старомар’ївки, фото: 93 бригада

У п’ятницю, 5 листопада, в сусідньому Гранітному, яке підконтрольне українській владі, працювали представники Благодійного фонду “Карітас Волноваха”.

“Сьогодні у нас були домашні візити. Ми відвідували лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Будемо надавати їм медичну допомогу, паливні брикети, а також планується грошова допомога. Окрім того, ми оцінюємо потреби місцевих мешканці, які потребують відновлення будинків після обстрілу. Будемо надавати допомогу і їм”, – повідомила представниця фонду Марія Добракова.

Вона зазначила, що мешканцям села Сатромар’ївка, що у “сірій зоні”, благодійна організація також планує надати продуктові набори і медичну допомогу.

Утім, наголошує Марія, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим.

“Якщо “Карітасу” дадуть можливість заїхати у Старомар’ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні – організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному. Ми працюємо з місцевою владою, “сіміками”, військовими на рахунок безпеки. Можливо, будемо залучати волонтерів, які зможуть донести продукти до моста, а далі місцеві мають перенести їх через міст і розвести самостійно”, – підкреслила Марія.

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