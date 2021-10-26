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Під артобстрілом біля Гранітного загинув воїн 93 омбр Георгій Халіков

26/10/2021 21:52

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Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу під Гранітним на Донеччині у вівторок, 26 жовтня. Це воїн 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, майстер-сержант Георгій Халіков.

Як передає “Новинарня“, ім’я полеглого назвав Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

“Сьогодні виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович”, – йдеться в повідомленні.

Георгій Халіков. Фото: Facebook

Георгій Халіков народився 24 березня 1970 року в селі Березине Тартуського району Одеської області. Мешкав на Полтавщині.

У воїна залишилося троє синів.

“Полтавець-волонтер Анатолій Банний якраз збирався на ці вихідні поїхати на фронт і побачити Георгія. Вивів для нього на фотопапір світлину, яку зробив раніше, де воїн стоїть, огорнений оберегом полтавських вишивальниць. Тепер це фото поїде на Одещину”, – написала у фейсбуці журналістка Ганна Антипович.

Воїн ЗСУ Георгій Халіков. Фото: Facebook/Ганна Антипович

Нагадаємо, 26 жовтня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один – осколкове поранення.

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