Під артобстрілом біля Гранітного загинув воїн 93 омбр Георгій Халіков

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Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу під Гранітним на Донеччині у вівторок, 26 жовтня. Це воїн 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, майстер-сержант Георгій Халіков.
Як передає “Новинарня“, ім’я полеглого назвав Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.
“Сьогодні виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович”, – йдеться в повідомленні.
Георгій Халіков народився 24 березня 1970 року в селі Березине Тартуського району Одеської області. Мешкав на Полтавщині.
У воїна залишилося троє синів.
“Полтавець-волонтер Анатолій Банний якраз збирався на ці вихідні поїхати на фронт і побачити Георгія. Вивів для нього на фотопапір світлину, яку зробив раніше, де воїн стоїть, огорнений оберегом полтавських вишивальниць. Тепер це фото поїде на Одещину”, – написала у фейсбуці журналістка Ганна Антипович.
Нагадаємо, 26 жовтня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісні з життям. Ще один – осколкове поранення.
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