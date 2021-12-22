МВС не проводило спецперевірку Гогілашвілі перед призначенням на посаду заступника міністра

Олександр Гогілашвілі. Фото: Кароліна Ускакович/"Бабель"

Міністерство внутрішніх справ не організовувало спеціальну перевірку Олександра Гогілашвілі перед призначенням на посаду заступника міністра та не перевіряло наявність у нього громадянства Російської Федерації.

Про це в середу, 22 грудня, інформує сайт “Українські новини” з посиланням на пресслужбу МВС.

На запит журналістів відомство відповіло, що “згідно з частиною п’ять статті 9 Закону “Про центральні органи виконавчої влади” посади першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу”.

Призначення на зазначені посади та звільнення з цих посад проводиться Кабінетом Міністрів відповідно до порядку розгляду питань, пов’язаних із підготовкою та внесенням подань про осіб, призначених на посаду.

“Відповідно до абзацу третього пункту 3 порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється президентом, Верховною Радою або Кабінетом Міністрів, покладається відповідно на главу Адміністрації президента, керівника Апарату Верховної Ради України, міністра Кабінету Міністрів або їхніх заступників”, – йдеться у відповіді МВС.

Таким чином, відповідь міністерства свідчить про те, що спецперевірка щодо Гогілашвілі відомство не організовувало.

Крім того, “Українські новини” запитували інформацію про те, чи перевірялася можлива наявність громадянства Російської Федерації в Гогілашвілі перед призначенням, проте МВС не надало такої інформації.

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Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

Згодом стало відомо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов мешкає в одному приватному будинку зі скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Цим будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого називають “організатором конвертцентрів”.

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