Випадок Гогілашвілі-Буданова: “система настільки прогнила, що будь-який прокол має ефект лавини”

Олександр Гогілашвілі і начальник ГУР Кирило Буданов
Віктор Трегубов
журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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Максимальна деградація системи – це коли вона настільки прогнила на всіх етапах, що будь-який прокол має ефект лавини. “Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя”.
От дивіться. Є дике чмо. Дике чмо хамить поліцейським, бо може, бо в нього від цього душевне піднесення і трішечки стояк. Дике чмо робить це системно.
Але на якомусь етапі знаходиться коп, який це просто запише на відео та викладе в мережу.
І тут починається ефект лавини.
Згадують, що дике чмо призначено керувати наркополітикою усієї країни через постіль. Себто через те, що його дружина за Найвеличнішим папочку носить.
Виявляють, що в нього куплені дипломи. Виявляють російські зв’язки. Виявляють, що дике чмо було помічником снігової людини Валуєва.
Щоб уберегтися, команда влади терміново рубає хвіст – і звільняє дике чмо.
Але не рятує, бо виявляється, що дике чмо є співмешканцем головного розвідника.
Того самого головного розвідника, яким терміново змінили людину, що викрила “вагнергейт”. І того самого, що брехав про “держпереворот”.
Ви знаходитесь тут.
Паралельно це все намагається прикрити команда з прогорілих ще десятиріччя тому піарників, розбавлених полупокерами. Роблять це так, щоб сподобалося керівництву – а це так, що назовні зробить лише гірше.
Відчуття таке, наче живеш у гостросоціальному коміксі з елементами фарсу та трешу. Якби тільки не ворог на кордонах.
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