Уряд звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, – ЗМІ

Олександр Гогілашвілі. Фото: Кароліна Ускакович/"Бабель"

Кабінет Міністрів України звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це в понеділок, 13 грудня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні джерела в уряді.

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко, і ще донедавна він мав російське громадянство.

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