СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3563165 +4073
Летальні випадки:
91215 +188
Одужали:
3205879 +9966
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16306176 (+11639). Оновлено: 08:13 13.12.2021
Home / Україна / Політика / Уряд звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, – ЗМІ

Уряд звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, – ЗМІ

13/12/2021 11:47

Кабінет Міністрів України звільнив скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це в понеділок, 13 грудня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні джерела в уряді.

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко, і ще донедавна він мав російське громадянство.

Читайте також:
Соцмережі – про хама-заступника глави МВС Гогілашвілі: громадянство РФ, помічник Валуєва, фіктивна освіта, кришування “антинаркотичних центрів”, посада по квоті секретарки президента

Унікальних переглядів: 186
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Луцьку координатори Люблінського трикутника підписали План спільних дій з боротьби із дезінформацією

У Луцьку під час зустрічі координаторів Люблінського трикутника дипломати підписали “План спільних дій з боротьби із дезінформацією на 2022-2023 роки”. Як передає “Новинарня“, 11 грудня заступники міністрів закордонних справ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse