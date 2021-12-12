Микола Валуєв і Олександр Гогіашвілі

Зоя Казанжи

журналістка, блогерка, медіа-тренерка, радниця з комунікацій в ECOMM Communication Consulting, громадська діячка, радниця і заступниця голови Одеської ОДА у 2014-2015 рр.

(FB)

Як три роки сидіти тихо, а потім за добу стати відомим. Майстер-клас від заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Цей керівник поїхав в Донецьку область. Там його автомобіль зупинили патрульні і попросили пред’явити документи.

Заступник міністра відреагував так, наче у нього попросили ключі від будинку, де гроші лежать. «Гойдалки» з класичним «ти що, не знаєш, хто я такий?!» було знято на відео.

Наїзди Гогілашвілі на патрульного поліцейського, який сумлінно виконував свою роботу, нагадали розборки 90-х. Гогілашвілі був борзим і натхненним:

– Слухай, замміністра з таким єб**ом, як у мене, – він один! – каже Гогілашвілі.

– Тепер буду знати, – відповідає йому патрульний.

– А, ти тепер будеш знати? – не вгамовується посадовець високого рангу.

– Я дуже радий з вами познайомитись, дуже приємно, – каже патрульний.

– Сумно, що ти мене не знаєш, але тепер я знаю тебе, дружок. А для тебе це неприємно буде, – обіцяє пан заступник міністра МВС.

– Що може бути неприємного? – запитує патрульний.

– Побачиш! – обіцяє Гогілашвілі.

В тій розмові багато цікавого було. І про те, що «ти, б***ь, не повинен витрачати час, переконуючись, хто я?!», і про те, що «ти думаєш, зі мною якісь бандитські пики?! Ти так думаєш?!»

Все це, звісно, російською мовою. Як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо зі своїх податків.

І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму роботу, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з «небожителя».

Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:

«Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.

Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування». У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Право».

Експрес-навчання 🙂

В Україні він з’явився у 2010 році. До цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові.

Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, працює помічницею у Зеленського.

Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі – лише виключно професіонали 🙂

Екснардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.

Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.

Кулуарно розповідають, що Гогілашвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді.

Як думаєте, у нього вийде?

На фото: той, у кого одне на все міністерство таке є***ло. Тут він разом з російським боксером Миколою Валуєвим, чиїм помічником він працював. У того теж одне на весь бокс є***ло.

P. S. А патрульним варто виписати грошову винагороду. Щоб хоч якось компенсувати необхідність дивитися на те є***ло. Та і просто тому, що поліцейські – красені 🙂 Як будете дивитися відео, зверніть увагу, як вони себе поводять. Відверто тролили цього бойового півня 🙂

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Роман Сініцин

громадський активіст, блогер, волонтер

(FB)

Тупий і ах***вший чорт, який своїй посаді завдячує лише тим, що є чоловіком особистої секретарки-помічниці Зеленського ще з часів “Кварталу” – Марії Левченко. Ось все, що можу сказати про поведінку т.зв. заступника міністра внутрішніх справ зі скандального відео з зони ООС.

Впевнений, що скандал намагатимуться зам’яти, як із Мецгером чи Трухіним чи скільки їх там було, включно з ґвалтівником в списках “Слуги народу”.

[Глава МВС] Денис Монастирський самовільно його звільнити не може, тільки через Кабмін, але й про подання таке ми поки не чули, лише про призначення ретельної перевірки.

Власне, ця ситуація буде дуже очевидним тестом «на нормальність» для нового міністра. Бо щось мені підказує, що ця бородата чепуха опинилась там і збереглась на посаді після відставки Авакова якраз через те, що

це не квота Монастирського, а квота секретарки президента, прости Господи.

Ну і якщо хтось забув чи не знав – Гогілашвілі курує в Україні цілу мережу напівлегальних «антинаркотичних центрів», а там неймовірна кількість історій про тортури, віджими майна і навіть вбивства.

Гляньте шикарне розслідування журналістів, воно в свій час набрало несправедливо мало переглядів:

Єгор Чечеринда

журналіст, телеведучий

(FB)

Про освіту замміністра МВС. Досліджуємо офіційні джерела. Людина в 46 років (2019 рік) отримує першу вищу освіту – спеціальність “облік та оподаткування”. І 25 вересня 2019 року стає цілим заступником міністра МВС без профільної юридичної освіти, яку здобуває лише наступного, 2020 року у “профільному” приватному університеті бізнесу і права.

Оце соціальний ліфт. Ще раз підтверджує істину, що вчитися не пізно навіть в пенсійному віці!

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