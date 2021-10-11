Мецгер написав заяву про звільнення з посади глави “Укрексімбанку”

Голова “Укрексімбанку” Євгеній Мецгер написав заяву про звільнення з посади.
Про це увечері в понеділок, 11 жовтня, написав Мецгер на своїй сторінці у ФБ.
“Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку”, – відзначив Мецгер.
Варто додати, що, згідно з постановою суду, Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом з 22:00 до 6:00.
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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.
Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено.
“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.
На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки “і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації”.
Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.
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