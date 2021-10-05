Поліція відкрила справу через напад на журналістів “Схем” у кабінеті голови “Укрексімбанку”

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” через напад на знімальну групу “Схем” в приміщенні “Укрексімбанку”.

Про це інформує “Радіо Свобода” з посиланням на адвоката Анатолія Попова, який представляє інтереси журналістів у цій справі.

“Зараз правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»” – йдеться у офіційному повідомленні поліції.

4 жовтня на знімальну групу “Схем” скоїли напад в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналіст-розслідувач Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування.

Мецгеру не сподобалось запитання журналіста, після чого охоронці спробували зупинити запис на одній із камер, скрутили оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку.

У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики “Укрексімбанку” Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора “Схем”.

Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

“Ігоре, забирай у них камеру! Виставте їх (камери, – “Н”) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте”, – чутно на записі голос голови правління “Укрексімбанку” Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

“Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників, або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення, чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію”, – наголосив адвокат Попов.

Водночас у пресслужбі “Укрексімбанку” заявили, що “неухильно дотримуються вимог чинного законодавства України у своїй діяльності, у тому числі у зв’язках зі ЗМІ “.

“Під час інтерв’ю журналіст “Радіо Свобода” Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених банком порушень у рамках відповідних правовідносин”, — йдеться в заяві фінустанови.

Мовляв, що інформація, яка запитувалася, є банківською таємницею, тому “прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю”

“Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання. Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)”, — додали в “Укрексімбанку”.

У банку вважають, що “у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації”.

Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних органів.

Євген Мецгер очолив “Укрексімбанк” у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку.

Читайте також:

З початку року в Україні нарахували 126 випадків порушення прав журналістів