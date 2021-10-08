“Укрексімбанк” видав $60 млн кредиту бізнесмену, компанія якого сплачує податки в “ДНР”, – ЗМІ

Сергій Брюховецький, колаж Радіо Свобода

Державний “Укрексімбанк” видав $60 мільйонів кредиту донецькому підприємцю Сергію Брюховецькому, який є власником бізнесу на окупованій території у Донецькій області, що сплачує податки у бюджет угруповання «ДНР».

Генеральний кредитний договір, датований 28 квітням 2021 року, є у розпорядженні журналістів редакції “Схем”, йдеться у новому розслідуванні “Мецгер, “ДНР”, Sky Mall і 60 мільйонів доларів”

Кредит видали Сергію Брюховецькому для викупу проблемного активу в однієї зі сторін корпоративного конфлікту через торгово-розважальний центр SkyMall у столиці. Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ, попри те, що за цей об’єкт вже понад 10 років триває юридична боротьба у кількох юрисдикціях, а в Україні на нього неодноразово накладали арешт в рамках кримінальної справи, яка досі не завершена.

Сергій Брюховецький, який особисто виступив поручителем кредиту – бізнесмен із міста Горлівка Донецької області, де володіє групою компаній. Щонайменше одна із них після окупації, а саме 11 грудня 2014 року була перереєстрована у Горлівці за так званим “законодавством” угруповання “ДНР”.

Йдеться про компанію “Спец-РемМаш”, в якій Сергій Брюховецький є співвласником.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, “Спец-РемМаш” ремонтує обладнання для місцевих шахт. Наприклад, у фірми Брюховецького послуги замовляють «Шахта Комсомолець Донбасу», «Макіїввугілля», «Торезантрацит», «Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші. Усі перелічені підприємства є “государственными унитарными предприятиями” – тобто перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».

Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий бюджет. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів (це приблизно 1,4 мільйона гривень).

Ці дані «Схеми» отримали та перевірили з двох незалежних одне від одного поінформованих джерел – у фінансових органах на окупованих територіях.

“Таким чином, «Укрексімбанк» видав кредит у більш ніж в 1,6 млрд гривень компаніям бізнесмена, що сплачує податки до скарбниці окупантів”, – йдеться у розслідуванні .

Як випливає з документів – суть кредиту, виданого «Укрексімбанком», полягала в тому, щоб профінансувати купівлю Сергієм Брюховецьким проблемного ТРЦ у однієї із сторін давнього корпоративного конфлікту навколо нього – структур з орбіти бізнесмена Андрія Адамовського. Цей складний механізм викладений у кредитному договорі та додатках до нього, загальним обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем». У спілкуванні зі «Схемами» сам Адамовський заявив, що стосунку до SkyMall на даний момент не має, а хто бенефіціар ТРЦ, знає лише із преси.

«Виглядає так, що кредит стосувався того, що пан Брюховецький просто придбав SkyMall, а яким чином це відбулось, що це кредит на дві компанії – це була така технічна процедура. Але вся ця схема, вона зводиться до того, щоб придбати Sky Mall», – пояснює Антоніна Волкотруб, фінансовий аналітик «Центру протидії корупції», яка проаназлізувала документи разом з журналістами.

Як гарантію повернення багатомільйонного валютного кредиту, банк погодився взяти в заставу сам ТРЦ.

Торгово-розважальний центр SkyMall уже десятиліття перебуває в епіцентрі корпоративного конфлікту й судових суперечок в різних юрисдикціях. Право власності на нього намагається відновити естонський бізнесмен Гіллар Тедер, який у середині 2000-х років інвестував у його будівництво, але на початку 2010-их років втратив контроль над ТРЦ внаслідок тривалого конфлікту з іншим інвестором, київським підприємцем Андрієм Адамовським.

В Україні справою Sky Mall наразі займається Державне бюро розслідувань. На майновий комплекс неодноразово накладали арешт. У квітні 2021 року компанія Гіллара Тедера «Arricano Real Estate Pls» звернулась до президента Володимира Зеленського та Міністерства юстиції з вимогою відшкодувати їй $750 мільйонів збитків та анонсувала звернення із цього приводу до Міжнародного інвестиційного суду.

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з головою «Укрексімбанку» журналіст «Схем» намагався розпитати Євгена Мецгера про доцільність такої інвестиції бізнес, власник якого сплачує податки в ОРДО та наскільки надійною заставою є ТРЦ SkyMall. Після чого Мецгер забажав закінчити інтерв’ю, і побачивши увімкнені камери, наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети».

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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.

Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено.

“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив їх у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

На думку фінустанови, у діях журналістів містилися ознаки “і протиправного заволодіння банківською таємницею, і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації”.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

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