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Голова правління “Укрексімбанку” Мецгер склав повноваження після скандалу з нападом на журналістів

06/10/2021 10:45

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер заявляє, що складає повноваження на час проведення слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку після ситуації з журналістами програми “Схеми”.

Про це йдеться у заяві Мецгера на сайті банку у середу, 6 жовтня.

“Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність”, – наголосив Мецгер.

“Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив стосовно його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами”, – повідомив Мецгер.

За його словами, “подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою”.

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За словами журналістів, співробітники банку “скрутили” оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, після чого забрали картки і видалили з них відео. Близько години, поки працівники банку розбиралися з технікою, знімальна група залишалась у кабінеті голови правління банку у його присутності.
Там також був директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував силу до оператора. Журналістам не давали вийти та забороняли знімати на телефон те, що відбувається. Однак їм вдалося зробити аудиозапис подій. Знімальна група викликала поліцію і написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція відкрила провадження.

Згодом, коментуючи цю ситуацію, “Укрексімбанк” звинуватив журналістів програми “Схеми” у незаконному заволодінні банківською таємницею та порушенні Кодексу етики.

Міністр фінансів Сергій Марченко засудив дії керівництва державного банку та назвав конфлікти з журналістами неприпустимими.

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