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Венедіктова зреагувала на інцидент з перешкоджання журналістам в “Укрексімбанку”

06/10/2021 12:02

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що наслідком протиправних дій щодо журналістів “Радіо Свобода” в кабінеті голови правління Укрексімбанку мають стати справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд і вирок.

Про це Венедіктова заявила в середу, 6 жовтня, на сторінці у фейсбуці.

“Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов’язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів – справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку”, – наголосила Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що реакція на вчинок повинна бути адекватною. Вона підкреслила, що меморандум, який ОГП підписав з медіаорганізаціями – це реальні наміри, а не просто формальність.

“Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча”, – заявила Венедіктова.

На її думку, не змінить суті проблеми і складання повноважень.

“Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру. Ми рухаємося швидко і по закону, бо свобода слова має бути недоторканою цінністю в цій країні”, – підкреслила Венедіктова.

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За словами журналістів, співробітники банку “скрутили” оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, після чого забрали картки і видалили з них відео. Близько години, поки працівники банку розбиралися з технікою, знімальна група залишалась у кабінеті голови правління банку у його присутності.
Там також був директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував силу до оператора. Журналістам не давали вийти та забороняли знімати на телефон те, що відбувається. Однак їм вдалося зробити аудиозапис подій. Знімальна група викликала поліцію і написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція відкрила провадження.

Згодом, коментуючи цю ситуацію, “Укрексімбанк” звинуватив журналістів програми “Схеми” у незаконному заволодінні банківською таємницею та порушенні Кодексу етики.

Міністр фінансів Сергій Марченко засудив дії керівництва державного банку та назвав конфлікти з журналістами неприпустимими.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що складає повноваження на час проведення слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку після ситуації з журналістами програми “Схеми”.

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