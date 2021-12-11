“Бл*дь, ви не бачите хто я?”: заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував розбірки з поліцією на в’їзді в район ООС. ВІДЕО

Олександр Гогілашвілі. Фото: Кароліна Ускакович/"Бабель"

У Краматорську Донецької області заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі влаштував суперечку із поліцейськими на блокпосту. Посадовець на автомобілі прямував в зону проведення Операції об’єднаних сил.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, поінформував “Перший Блогпост” та опублікував відео із грубою поведінкою чиновника.

При в’їзді на Донеччину поліція зупинила автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Машина зупинилася не відразу. Вона ще проїхала кілька метрів.

Гогілашвілі після зупинки рознервувався і почав російською мовою погрожувати працівникам поліції, ображати їх і провокувати бійку.

“Ви що, не бачите хто я? Я, бл*дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я”, – сказав Гогілашвілі правоохоронцям.

Заступник міністра поводився досить грубо з поліцейськими, погрожував їм і лаявся. Також він заявляв, що “заступник міністра з таким ї*алом, як у мене, всього один”, тому правоохоронці зобов’язані були його знати.

Співробітник поліції пояснив, що у них в кабінетах не висять фото заступників міністра, проте тепер він “радий познайомитися з ним особисто”.

“А тепер і я тебе знаю, але тобі це приємно не буде”, – став погрожувати йому у відповідь Гогілашвілі.

Урядовець також почав вимагати, щоби всі правоохоронці назвали свої імена і номери жетонів, постійно говорив, що вони “гонять” і вимагав “поводитися по-людськи”, хоча співробітники поліції, судячи з відео, зверталися до нього ввічливо і поводилися згідно з правилами.

Після довгих суперечок зі співробітником поліції, Олександр Гогілашвілі почав зачіпати правоохоронця і провокував бійку.

Поліцейські намагалися пояснити урядовцеві, що зобов’язані перевіряти документи у всіх, незалежно від їх посади, на що Гогілашвілі запитав: “Ти думаєш, зі мною бандити чи що?”, а поліцейський йому відповів, що “в 2014 році тут їздили різні”.

Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі очільник МВС Денис Монастирський ініціював перед прем’єр-міністром та урядом проведення дисциплінарного провадження, під час якого “мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки”.

“На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України. Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося і прийму відповідні управлінські рішення”, – наголосив Монастирський.

Хто такий Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі почав працювати в Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2019 року – відразу на посаді заступника Арсена Авакова, який тоді очолював відомство .

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

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