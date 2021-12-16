Глава ГУР Буданов може жити в одному маєтку з Гогілашвілі

Гогілашвілі і Буданов, фото з інстаграму Гогілашвілі

Видання “Слідство.Інфо” заявило, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може проживати в одному будинку з Олександром Гогілашвілі, якого на початку тижня звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в розслідуванні “Слідство.Інфо”.

Гогілашвілі – чоловік особистої помічниці президента України Марії Левченко. Журналісти встановили, що подружжя проживає в одному з будинків у селі Хотів під Києвом. Він належить колишній дружині Вячеслава Стрелковського, компанії якого фігурують у справах про податкові “скрутки”.

Спостерігаючи за маєтком, журналісти зафіксували, як до нього неодноразово виїжджав невідомий автомобіль Volvo в супроводі позашляховика Nissan на номерах прикриття. Виїзд цього Volvo супроводжувався посиленими заходами безпеки, до яких залучали навіть кінологів СБУ.

Зрештою, “Слідство.Інфо” побачило той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

У зв’язку з цим журналісти припустили, що цей кортеж возить саме керівника ГУР Міноборони.

Опосередковане підтвердження своїй версії вони знайшли у соціальних мережах. З’ясувалося, що подружжя Гогілашвілі та Левченко товаришує з Маріанною Будановою, дружиною розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

“Знайдені нами факти наштовхують на думку, що дружба між цими родинами настільки міцна, що вони, можливо, навіть вирішили оселитися в одному будинку. Здавалося б, нічого страшного. Але по-перше, згадаймо, кому належить цей будинок. А по-друге, не забуваймо про російський бекграунд Гогілашвілі. Чи може спільний побут людини, яка, можливо, досі є громадянином Росії, та головного військового розвідника країни шкодити державним інтересам України?” – йдеться в розслідуванні.

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Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

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