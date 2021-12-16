СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3588147 +9590
Летальні випадки:
92313 +355
Одужали:
3284815 +25499
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16405911 (+34486). Оновлено: 08:14 16.12.2021
Home / Україна / Глава ГУР Буданов може жити в одному маєтку з Гогілашвілі

Глава ГУР Буданов може жити в одному маєтку з Гогілашвілі

16/12/2021 10:20

Видання “Слідство.Інфо” заявило, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може проживати в одному будинку з Олександром Гогілашвілі, якого на початку тижня звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в розслідуванні “Слідство.Інфо”.

Гогілашвілі – чоловік особистої помічниці президента України Марії Левченко. Журналісти встановили, що подружжя проживає в одному з будинків у селі Хотів під Києвом. Він належить колишній дружині Вячеслава Стрелковського, компанії якого фігурують у справах про податкові “скрутки”.

Спостерігаючи за маєтком, журналісти зафіксували, як до нього неодноразово виїжджав невідомий автомобіль Volvo в супроводі позашляховика Nissan на номерах прикриття. Виїзд цього Volvo супроводжувався посиленими заходами безпеки, до яких залучали навіть кінологів СБУ.

Зрештою, “Слідство.Інфо” побачило той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

У зв’язку з цим журналісти припустили, що цей кортеж возить саме керівника ГУР Міноборони.

Опосередковане підтвердження своїй версії вони знайшли у соціальних мережах. З’ясувалося, що подружжя Гогілашвілі та Левченко товаришує з Маріанною Будановою, дружиною розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

“Знайдені нами факти наштовхують на думку, що дружба між цими родинами настільки міцна, що вони, можливо, навіть вирішили оселитися в одному будинку. Здавалося б, нічого страшного. Але по-перше, згадаймо, кому належить цей будинок. А по-друге, не забуваймо про російський бекграунд Гогілашвілі. Чи може спільний побут людини, яка, можливо, досі є громадянином Росії, та головного військового розвідника країни шкодити державним інтересам України?” – йдеться в розслідуванні.

Читайте також:
За пів року до початку Революції Гідності ГО Гогілашвілі об’єдналася з сепаратистським “Оплотом”. ВІДЕО

Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.
Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

Читайте також:
“Був заступник – нема заступника”: Арахамія прокоментував російське громадянство Гогілашвілі

Соцмережі – про хама-заступника глави МВС Гогілашвілі: громадянство РФ, помічник Валуєва, фіктивна освіта, кришування “антинаркотичних центрів”, посада по квоті секретарки президента

Унікальних переглядів: 122
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада хоче змінити статус каналу “Дом” на всеукраїнський російськомовний

Верховна Рада може змінити статус каналу “Дом” на всеукраїнський російськомовний під час засідання у четвер, 16 грудня. Як повідомляє об’єднання громадських організацій «Мова об’єднує», відповідний законопроєкт № 4487 «Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse