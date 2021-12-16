СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3588147 +9590
Летальні випадки:
92313 +355
Одужали:
3284815 +25499
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16405911 (+34486). Оновлено: 08:14 16.12.2021
Home / Україна / Межа закону / Буданов прокоментував своє проживання з Гогілашвілі

Буданов прокоментував своє проживання з Гогілашвілі

16/12/2021 12:43

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов тимчасово проживає в будинку зі скандальним ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі.

Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info.

“Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього”, – сказав Буданов.

Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.

Розслідувач Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого “ЗМІ називають організатором конвертцентрів”.

Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.

“Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам’ятаю, у чому його звинувачували. Але цю особу пов’язували з незаконним обігом готівки. Обнал”, – додав Буданов.

Читайте також:
Глава ГУР Буданов може жити в одному маєтку з Гогілашвілі

Унікальних переглядів: 2 083
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Захисник чи злочинець? Після різанини на Запоріжжі АТОвець доводить право на самооборону в суді

Олена Гула “Адвокація для життя” Учаснику бойових дій на Донбасі Василю Крячку, який, за його словами, захистив себе та вагітну дружину від нападу групи неповнолітніх осіб, “світить” від 7...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse