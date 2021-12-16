Буданов прокоментував своє проживання з Гогілашвілі

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов тимчасово проживає в будинку зі скандальним ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі.
Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info.
“Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього”, – сказав Буданов.
Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.
Розслідувач Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого “ЗМІ називають організатором конвертцентрів”.
Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.
“Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам’ятаю, у чому його звинувачували. Але цю особу пов’язували з незаконним обігом готівки. Обнал”, – додав Буданов.
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