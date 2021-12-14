За пів року до початку Революції Гідності ГО Гогілашвілі об’єдналася з сепаратистським “Оплотом”. ВІДЕО

Один із засновників «Оплоту» Олексій Олійник разом з майбутнім заступником глави МВС Олександром Гогілашвілі

Скандальний ексзаступник міністра внутрішніх справ, чоловік особистої помічниці президента Зеленського Марії Левченко Олександр Гогілашвілі у 2013 році дав спільну пресконференцію з бійцівським клубом “Оплот”, заявивши про співпрацю. Саме з членами цього клубу пов’язують напади “тітушок” на активістів Євромайдану, а після початку російської агресії “оплотівці” воювали на боці “ДНР/ЛНР”.

Відео можна знайти на акаунті Міжнародної антинаркотичної асоціації в YouTube.

На той момент Гогілашвілі представляв “Міжнародну громадську організацію “Центр здорової молоді”. Рішення об’єднатися з бійцівським клубом “Оплот” в організації Гогілашвілі тоді пояснювали бажанням боротися за тверезість.

“Ми об’єдналися, щоб перемогти. Об’єдналися в прагненні і в боротьбі за тверезість, за тверезе майбутнє, за тверезу молодь, тому що те, що ми маємо сьогодні – це результат того, що ми зробили вчора”, – заявляв тоді Олександр Гогіашвілі.

На кадрах Гогілашвілі з одним із засновників “Оплоту” Олексієм Олійником – прихильником Путіна, який згодом підтримував бойовиків на Донбасі.

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Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко

. У нього підтвердили російське громадянство. Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”.

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