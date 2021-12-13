У Гогілашвілі є орден “За заслуги” III ступеня

Олександр Гогілашвілі. Фото: Кароліна Ускакович/"Бабель"

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив тодішьного заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом “За заслуги” III ступеня.

Відповідний указ №478/2020 опублікований на сайті глави держави.

“За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові постановляю нагородити орденом “За заслуги” III ступеня Гогілашвілі Олександра Генріховича — заступника міністра внутрішніх справ України”, – йдеться в документі.

Як відомо, згідно з розпорядженням Кабміну № 238-р, Гогілашвілі було призначено заступником міністра внутрішніх справ України 11 березня 2020 року. А вже через пів року, у жовтні, президент Зеленський вручив Гогілашвілі державну нагороду.

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко, у нього підтвердили російське громадянство.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС.

Читайте також:

Соцмережі – про хама-заступника глави МВС Гогілашвілі: громадянство РФ, помічник Валуєва, фіктивна освіта, кришування “антинаркотичних центрів”, посада по квоті секретарки президента