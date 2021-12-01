ДПСУ спростувала фейк про “розстріл мігрантів” у Чорнобильській зоні

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У Держприкордонслужбі спростували фейк про те, що українські військові нібито розстріляли групу нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни з території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження.

Про це йдеться в пресрелізі ДПСУ в середу, 1 грудня.

Зазначається, що інформація не відповідає дійсності, а на кордоні з Білоруссю, зокрема в районі Чорнобильської зони, не фіксували нелегальних мігрантів. Кадри нібито розстрілу групи осіб, які знято 29 листопада, зокрема розповсюджують росЗМІ.

Державна прикордонна служба України наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою.

“Прикордонники звертаються до громадян [із закликом] залишатися свідомими, не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів, яку використовує російська пропаганда. Нагадаємо, кілька тижнів тому вже відбувалися подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів у Чорнобильській зоні, які спростували”, — зазначили у відомстві.

“Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т.ч. в районі Чорнобильської зони не було”, – наголошують в ДПСУ.

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