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Росія створює інформаційне прикриття для провокацій, – МЗС про “американців і хімзброю” на Донбасі

22/12/2021 11:14

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає інсинуації держави-агресора про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній та обстріли Збройними силами житлових кварталів на Донбасі.

Про це у середу, 22 грудня, заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає “Укрінформ”.

“Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території”, – наголосив він.

Ніколенко додав, що МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

“Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами”, – зазначив дипломат.

У міністерстві зауважили, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

Також, за словами Ніколенка, припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на європейському континенті.

Як повідомляла “Новинарня“, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії МО РФ за участю російського президента Володимира Путіна заявив, що Україна спільно зі США нібито готують на сході провокацію з використанням хімічної зброї.

Речники міністерства оборони США та Держдепу спростували дезінформацію, поширену Шойгу та так званими російськими ЗМІ про нібито підготовку Україною провокацій на Донбасі за участю американських “приватних військових компаній”.

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