Єгерська бригада ЗСУ висловила готовність знищувати диверсантів під виглядом мігрантів з боку Білорусі

Фото: пресслужба 61 опєбр

61-ша окрема піхотна єгерська бригада ЗСУ готова застосувати зброю проти диверсантів, які будуть маскуватися під мігрантів, щоб проникнути на територію України з Білорусі.

Про це йдеться в заяві на ФБ-сторінці підрозділу.

“На жаль, на цей час прес-служба 61 опєбр не може вам надати відповідей на ваші численні запити щодо дій підрозділів нашої бригади біля кордону з Республікою Білорусь. Разом з тим повідомляємо вам, що на цей час, підрозділи 61 опєбр виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Республікою Білорусь, і жодні інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Вони просто будуть знищені нашими підрозділами”, – зазначено в повідомленні від 13 листопада.

Водночас 14 листопада підрозділ додав, що “деякі видання невірно подали та поширили наше повідомлення від 13 листопада 2021 року”.

“Військовослужбовці 61 опєбр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника, і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина”, – сказано в новому повідомленні.

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