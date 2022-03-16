Волонтер і парамедик Юлія Паєвська “Тайра” потрапила в полон

Волонтер і парамедик, Народний Герой України Юлія “Тайра” Паєвська потрапила в полон.
Про це у середу, 16 березня, повідомляють друзі, побратими й посестри Юлії.
Зокрема, про Тайру написала у ФБ волонтерка Наталія Воронкова: “Юлія Паєвська попала в полон. Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових”.
Оксана Корчинська в прямому ефірі додала, що Паєвській вдалося врятувати сотні цивільних мешканців Маріуполя.
Читайте також велике інтерв’ю з Юлією Паєвською:
Тайра – командир “ангелів”. Юлія Паєвська та її шлях із Майдану у фронтові парамедики, а звідти на Invictus Games
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