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Волонтер і парамедик Юлія Паєвська “Тайра” потрапила в полон

16/03/2022 21:29

Волонтер і парамедик, Народний Герой України Юлія “Тайра” Паєвська потрапила в полон.

Про це у середу, 16 березня, повідомляють друзі, побратими й посестри Юлії.

Зокрема, про Тайру написала у ФБ волонтерка Наталія Воронкова: “Юлія Паєвська попала в полон. Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових”.

Оксана Корчинська в прямому ефірі додала, що Паєвській вдалося врятувати сотні цивільних мешканців Маріуполя.

Читайте також велике інтерв’ю з Юлією Паєвською:
Тайра – командир “ангелів”. Юлія Паєвська та її шлях із Майдану у фронтові парамедики, а звідти на Invictus Games

 

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