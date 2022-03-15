ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: 93 омбр

1:27

Маріупольська міська рада попередила, що в інтернеті поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі.

“Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декількох сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2 357 загиблих маріупольців. Усі інші дані щодо цього – не відповідають дійсності. Просимо довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел”, – наголосили в міськраді.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу “Настоящее время” заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч.

Близько півночі

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози.

Користувачі-боти або “живі” акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.

Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!).

В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце влучання снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш “ексклюзив” може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!

Після півночі

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким тимчасово запровадив безвізовий режим в’їзду в Україну для іноземців, що прибувають для надання гуманітарної допомоги населенню у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

Указ №132/2022 від 14 березня “Про тимчасове запровадження безвізового режиму” передбачає: “Запровадити з 14 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету Міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором”.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Після півночі

“Російські війська на сьогодні – фактично один із постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити”, – поіронізував у черговому відеозверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі захоплену Збройними силами техніку РФ.

Він також розповів про затверджений Кабміном пакет рішень для підтримки економіки України у воєнний час.

“Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя.

Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде”, – запевнив президент.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 15.03.2022 щодо російського вторгнення

Противник продовжує наступальну операцію та застосовує авіацію з метою підтримки наземних угруповань і знищення військової й цивільної інфраструктури на території України.

Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку.

На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт.

На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки та відновлення наступу в напрямку на Бровари.

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушуваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Лиман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка. Активних наступальних дій не проводить. З метою посилення терористичних угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм, проводить перегрупування військ і закріплюється на захоплених рубежах. Водночас існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське.

На Авдіївському напрямку в районі н.п. Кам’янка, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти.

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар.

На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайське, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельське, Заградівка, Осокорівка, Берислав, Каховка.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 16 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.