ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 17 – 12.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Полонені російські військові на Сумщині

Уночі

Вражаюче виконання Гімну України американкою на станції метро.

00:50

Через велику кількість полонених росіян уряд України створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це в нічному зверненні 12 березня заявив президент Володимир Зеленський.

“Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями”, – додав Зеленський.

За його словами, кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб.

“12 тисяч! Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому”, – заявив Зеленський.

00:45

Нічне звернення президента Володимира Зеленського:

– Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?

– Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все вдалося врятувати 7144 людини — з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів. І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст

– Змушений говорити це з болем: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців. Завтра все одно ми спробуємо ще раз

– Сьогодні кожен здобуває Україні славу на своєму місці. На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань – Китаю.

– Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде. І перемога для України, і мир для України – досяжні

Уночі

Ще один чудовий плакат Андрія Єрмоленка.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 11.03.2022 щодо російського вторгнення

Закінчується шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.

Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличі та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазим’я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Куп’янськ, Велика Писарівка, Московський Бобрик, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляйполе.

Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

Збройні сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після 16 діб бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці, однак темп наступу сповільнився.