У п’ятницю не спрацювали сім “зелених коридорів”

Евакуація з Бучі 10 березня. Ілюстративне фото

Російські війська 11 березня не дозволили здійснити евакуацію громадян з низки населених пунктів, попри попередні домовленості.

Про це повідомила у вечірньому зверненні віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як інформувала “Новинарня“, на цей день із росіянами було домовлено про 12 “зелених коридорів”. Але, зі слів Верещук, заблокованими виявилися семи з них: з Ізюма, Маріуполя, Волновахи, Бородянки, Макарова, сіл Андріївка і Микуличин на Київщині,

Зокрема, за даними урядовиці, евакуаційні автобуси, які виїхали до обложеного Ізюма (Харківська область) із Лозової, мусили повернутися назад через мінометний обстріл дороги на під’їзді до міста. Відтак ані доправити гуманітарний вантаж, ані вивезти людей з Ізюма не вдалося.

Так само зірвалася й евакуація з сіл Андріївка і Микуличин у Київській області. За словами Верещук, 12 автобусів зупинили російські військові на блокпості по прибуттю до Немішаєва.

“Їм було наказано розвернутися і поїхати назад. При цьому військові сказали, що в них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей. Я хочу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що цей маршрут було заявлено, Червоний хрест підготував відповідь, у якій вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити гуманітарний коридор саме в цьому напрямку”, – зазначила міністерка.

Через порушення режиму припинення вогню не вдалося вивезти людей із Макарова та Бородянки на Київщині.

Також була зірвана евакуація з Маріуполя на Донеччині.

Верещук наголосила, що українська влада спробує вивезти людей із Маріуполя знову 12 березня.

“Ми завтра знову це будемо робити на очах у всього світу, у політиків, у сильних світу сього, на очах у всієї земної кулі, бо будуть журналісти, будуть священники. Ми всі, вся Україна завтра буде там і дивитиметься, як буде відбуватися евакуація. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, маршрут якого я буду озвучувати вранці, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всіх, хто може завтра, висвітлювати цю подію, звернути увагу саме на цей гуманітарний коридор, позаяк там сьогодні найважча ситуація”, – закликала міністр.

Крім того, не відбулася евакуація з Волновахи до Покровська на Донеччині.

Водночас понад тисячу людей вдалося вивезти з Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.

Також, як інформував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки успішно прибула в Запоріжжя.

Ірина Верещук подякувала тим, хто надає інформацію про пункти, з яких потрібно організувати гуманітарні коридори.

“Ви надаєте свою інформацію, я вам дуже дякую, ви пишете, ми її обробляємо, формуємо маршрути, але ви теж повинні зрозуміти, що все неможливо зробити одразу, і Росія, яка систематично порушує взяті на себе зобов’язання, теж є тим найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого я і наша команда, і президент, і прем’єр-міністр і всі-всі дуже хочемо”, – додала Ірина Верещук.

Читайте також:

“Трупи лежать на вулицях. Їх закопують там же на штик-лопату”. Монолог жительки Маріуполя