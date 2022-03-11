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В Україні відкриваються 12 гуманітарних коридорів

11/03/2022 10:41

В Україні запрацюють 12 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.

Про це вранці у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба офіс президента.

“Зелені коридори” будуть працювати за напрямками:

Міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук також повідомила про гуманітарні коридори та маршрути евакуації на 11 березня:

  • Маріуполь-Запоріжжя; (з обов’язковим розмінуванням усього маршруту);
  • Пологи-Запоріжжя;
  • Волноваха-Покровськ;
  • Енергодар-Запоріжжя;
  • Ізюм-Лозова (Харківщина);
  • Буча-Київ;
  • Гостомель-Київ;
  • Козаровичі-Київ;
  • Микуличі-Київ;
  • Андріївка-Житомир (Київська область);
  • Макарів-Житомир;
  • Бородянка-Житомир.

Бучанська міськрада конкретизує щодо “коридорів” Приірпіння:

✅Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ

✅Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

✅Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія-Петрушки – Білогородка – Київ

✅Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир

Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва. Евакуація проводиться безкоштовно.
Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей.

ДОПОВНЕНО. Бучанська міська рада: сформовано колону з 25 автобусів для евакуації жителів Бучі. Вона відправиться вона від Бучанської міської ради (вул. Енергетиків, 12). Час відправки уточняється.

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