“Зая, це пи*дець! Як м’ясо гарматне, *бав я воювать!” Чергова розмова окупанта з РФ із дружиною

Знищений російський танк. Ілюстративне фото

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив чергову перехоплену розмову російського окупанта з його дружиною в Росії, в якій російський вояка Сергій скаржиться на “повну ж*пу”.

“Зая, це п**дець! Знайшов начальника штабу, а він в гівно синій, п’яний, як чіп! Командир полку такий самий нах**!” – скаржиться загарбник.

Він обурюється, що через п’янство начальства “вся колона стоїть”.

“Я пішов на початок колони – всі підрозділи закликані у**бувати за «нуль». Підходжу, запитую: “Ми стоїмо, вогневу позицію звернули, які наші дії? Виявляється, колона стоїть, тому що в нас командир полку п’яний!

Ми вже так раз стояли, і нас роз**али!” – бідкається окупант.

Дружина каже, що після таких розповідей “починає вірити українцям”.

“Я тебе прошу: якщо ж*па якась – здавайся в полон! Вони хоч живі!” – закликає жінка.

Сергій у відповідь зізнається, що мріє за першої ж ліпшої нагоди втікати додому “хоч пішки”.

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