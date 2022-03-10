“Там трупов 700 на***й, всі розірвані!” Перехопили ще одну розмову російського окупанта

Телеграм-канали українських спецслужб і силових структур поширюють чергову перехоплену розмову, ймовірно, офіцера російських окупаційних військ в Україні з його дружиною в РФ.

Загарбник сидить забарикадований у знищеній боями школі та розповідає про величезні втрати російських підрозділів (700 убитих лише в одному місці), розірваних на шматки колег, знищений український аеропорт, потужну роботу артилерії ЗСУ та власне мародерство.

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