СБУ перехопила розмову російського окупанта, де той скаржиться на втрати в Миколаєві. АУДІО

Знищена техніка окупантів у Миколаєві

Служба безпеки Україна перехопила телефонну розмову російського інтервента зі знайомим, де той розповідає про бойові втрати його частини у Миколаєві.

Як передає “Новинарня“, відповідний запис опублікував пресцентр СБУ удень в четвер, 10 березня.

Зазначається, що військова частина окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.

У розмові солдат РФ перераховує поіменно убитих знайомих і вказує, що вони із Ставропольського краю РФ.

“Половину 2-го батальйону розх**рило зовсім. І командир полку їхній загинув”, – каже інтервент.

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