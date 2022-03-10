СБУ перехопила розмову російського окупанта, де той скаржиться на втрати в Миколаєві. АУДІО

Служба безпеки Україна перехопила телефонну розмову російського інтервента зі знайомим, де той розповідає про бойові втрати його частини у Миколаєві.
Як передає “Новинарня“, відповідний запис опублікував пресцентр СБУ удень в четвер, 10 березня.
Зазначається, що військова частина окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.
У розмові солдат РФ перераховує поіменно убитих знайомих і вказує, що вони із Ставропольського краю РФ.
“Половину 2-го батальйону розх**рило зовсім. І командир полку їхній загинув”, – каже інтервент.
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