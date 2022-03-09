У Миколаєві тероборона захопила ворожу техніку та зброю

Підрозділ тероборони “Азов” у Миколаєві захопив кілька одиниць техніки та зброї російських окупантів. Серед них танк та автомобіль з військовим обмундируванням.
Про це у своєму Telegram повідомив у середу, 9 березня, лідер Азовського руху Андрій Білецький, опублікувавши відповідні фото.
Він показав, із чим окупанти приїхали воювати в Україну.
“Ви тільки подивіться на цю колекцію капелюшків – таке враження, що на війну орків збирали костюмери Мосфільму”, – зазначив Білецький.
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