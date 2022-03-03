Бригада “Холодний Яр” знищила колону рашистів біля села Московський Бобрик. ФОТО

Військові 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” знищили колону ворожої техніки у селі з промовистою назвою Московський Бобрик (Лебединський район Сумської області).
Про це 3 березня повідомила пресслужба підрозділу.
“Вчора (2 березня – “Н”) повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото – колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців”, – ідеться в дописі 93 омбр.
Фотогалерея:
У пресслужбі зазначили, що загарбники “не доїхали” 20 км.
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