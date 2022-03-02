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Відплата за 1918-й: ЗСУ дали росіянам тягла в новому бою під Крутами

02/03/2022 19:54

У Крутівській громаді, між селами Пам’ятне та Хороше Озеро Чернігівської області, біля легендарної станції Крути, 1 березня відбувся бій підрозділів ЗСУ і тероборони з російськими окупантами. Росіяни зазнали розгромної поразки.

Про це повідомляє Крутівська ОТГ на своїй фейсбук-сторінці 2 березня.

Росіяни поцілили навпроти місцевої церкви – у магазин. Перед боєм вони обстріляли меморіал Героїв Крут, а потім на його тлі фотографувалися.

“Як відомо, Крути – символ боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті. Через 104 роки українці і росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки“, – йдеться у повідомленні громади.

Як розповідали жителі громади, після бою тіла майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів на двох КамАЗах повезли у бік Сумщини, через село Плиски.

Мітинг біля меморіалу під Крутами, 2018 рік

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