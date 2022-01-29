День пам’яті Героїв Крут: президент започаткував традицію преміювати найкращих курсантів

Фото: пресслужба президента

У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, зустрівся з курсантами й ліцеїстами військових навчальних закладів та нагородив найкращих.

Він заявив, що це буде щорічна традиція.

Про це в суботу, 29 січня, інформує пресслужба Банкової.

За словами глави держави, понад століття Герої Крут слугують прикладом та разом із сучасними захисниками й захисницями України надихають наступні покоління українських воїнів.

“Коли в Україні почалася війна, багатьом із вас було 10-12 років. У дуже важкі часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить і відзначає”, – наголосив Зеленський.

За його словами, починаючи з поточного року, щорічно в День героїв Крут найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від президента України.

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“І сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

Глава держави зауважив, що розмір премії встановили “такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам та бойовим побратимам”.

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Урочисті заходи 29 січня 2022

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Там він поклав квіти до пам’ятного хреста.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем.

У церемонії також взяли участь керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, інші посадовці й командири, курсанти вищих військових навчальних закладів.

Також цього дня курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві влаштували урочистості на честь подвигу крутянців, а з нагоди також річниці інституту.

Традиційно, 29 січня меморіальні заходи відбуваються на місці бою – на залізничній станції “Крути” біля селища Пам’ятне Ніжинського району Чернігівської області.

Серед іншого, Національний військово-історичний музей України та громадські активісти презентують тут нову концепцію “Крути 2023”. Також у сусідньому Бахмачі заплановано смолоскипну ходу під гаслом “Бахмач! Крути! Герої не забуті!”, як і торік.

Урочисті та просвітницькі заходи 29 січня відбуваються в багатьох населених пунктах по всій Україні.

Історична довідка

Бій біля станції Крути відбувся 29 січня 1918 року – через тиждень після проголошення незалежності УНР.

Перед тим, 24-27 січня 1918 року, на тлі наступу більшовицько-російської армії запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач. Українські війська змушені були залишити місто й відступити до станції Крути.

На підкріплення українських частин до станції Крути було направлено Першу Українську юнацьку (юнкерську) школу імені Богдана Хмельницького у складі чотирьох сотень (400–450 курсантів та 20 старшин). До юнаків школи приєдналась перша сотня (116–130 осіб) новоствореного добровольчого Помічного Студентського куреня січових стрільців. Значна частина студентів та гімназистів не мала достатньої військової підготовки, були погано озброєні та екіпіровані. До курсантів юнацької школи, студентів і гімназистів приєдналося ще близько 80 добровольців з підрозділів місцевого Вільного козацтва з Ніжина.

Загалом, за різними підрахунками, у Крутах 29 січня 1918 року перебувало від 420 до 520 українських воякiв і юнакiв та студентiв, якi мали на озброєнні до 16 кулеметів, бронепотяг під командою сотника М. Ярцева і бойовий потяг сотника С. Лощенка.

Бій 29 січня з переважаючими російськими військами під командуванням Михайла Муравйова, загальною чисельністю близько 4800 осіб, тривав близько шести годин.

Після бою, користуючись присмерком, українські війська організовано відступили зі станції Крути до ешелонів. 27 студентів та гімназистів — одна чота – під час відступу потрапили в полон, наступного дня вони були розстріляні або замордовані.

Розстріл студентів під Крутами був одним із перших випадків розправи над полоненими у роки російсько-української війни, яка розпочалася в грудні 1917-го і тривала з перервами до листопада 1921 року. Він показав, що росіяни ведуть цю війну за іншими правилами, адже на фронтах Першої світової воюючі сторони дотримувались міжнародних Женевських конвенцій щодо полонених, за якими останнім гарантувалося життя.

За сучасними підрахунками, втрати українських військ під Крутами оцінюють у 70–100 загиблих. Втрати бiльшовицьких вiйськ пiд Крутами були значними – до 300 воякiв убитими.

Відступаючи, крутянці підірвали мости і залізничне полотно і цим затримали більшовицький наступ.

Тіла загиблих студентів і гімназистів з-під Крут (28 осіб) були перевезені до Києва, де 19 березня 1918 року урочисто поховані на Аскольдовій могилі та, ймовірно, на Новому Братському кладовищі.

Загибель студентського куреня під Крутами увійшла в історію України як символ патріотизму й жертовності в боротьбі за незалежність.

Річ у тім, що під час бою під Крутами відбувалися мирні переговори в Бересті. І невдовзі, 9 лютого, було підписано мирну угоду між Українською Народною Республікою з одного боку та Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією і Болгарським царством – з іншого.

У квітні 1918 року завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ (відповідно до Брестського договору) українці звільнили від більшовиків майже всю Україну.

Затримавши ворога на чотири дні, крутянці, власне, дали змогу УНР укласти Брест-Литовський мир, що означав міжнародне визнання української незалежності.

Таким чином, бій під Крутами став боєм за майбутнє незалежної України.

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