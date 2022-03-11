Російська авіація для провокації атакувала село в Білорусі

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Російські літаки завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані, розташованому неподалік українсько-білоруського кордону, для того, щоб втягнути армію Республіки Білорусь у війну з Україною.
Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.
“Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби – ІФ) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)“, – ідеться в повідомленні.
Відео з розворотом літаків:
У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.
“Це провокація! Мета – втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною”, – підсумували в ПС ЗСУ.
Заяву з цього приводу оприлюднила також Служба безпеки України:
“Прямо зараз ми спостерігаємо чергову провокацію ворога!
За нашими даними, він здійснює низку авіаударів по об‘єктах, котрі розташовані на території Білорусі.
Мета зрозуміла – звинуватити в провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну!
Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь!
Звертаємось до білоруського народу: не дайте використати себе у злочинній війні! Адже ви ніколи не були окупантами і вбивцями! Не ставайте ними і зараз заради інтересів Кремля!”
Маленьке село Копані розташоване на самому кордоні з Україною (Рівненщиною), в Столінському районі Брестської області.
Додамо, що на 11 березня в Москві відбулася зустріч російського президента Володимира Путіна з Олександром Путін заявив Лукашенкові, що йому доповіли про деякі “позитивні зрушення” на переговорах української та російської сторін.
Лукашенко, у свою чергу, сказав, що їм нема за що виправдовуватися: “Не ми розв’язали цю війну, у нас совість чиста”. За його твердженням, війну збиралися розпочати Збройні сили України, а Росія та Білорусь завдали “превентивного удару”.
Лукашенко також сказав, що РФ і Білорусь вже звикли до санкцій – ще з часів СРСР. Він назвав це “свинством Заходу” та “часом можливостей” для підсанкційних країн.
Відомо, що росіянам після важких втрат потрібні нові сили для підтримки вторгнення в Україну, і для цього Кремль намагається залучити білоруські війська, які досі стояли на кордоні з боку РБ.
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