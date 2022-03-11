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РФ планує серію кривавих провокацій: атакує Білорусь, звинуватить Україну, – Резніков

11/03/2022 16:25

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів Білорусі.

Голова відомства заявив, що командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

«За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій», — написав він.

“За їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону”, – написав він.

За його словами, удару збираються завдати по н.п. Копані, Столинського району Брестської області.

“Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України”, – написав він.

Резніков заявив, що мета провокації — змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

“Москва намагається пов’язати вас кров’ю”, – написав він.

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