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“Коридор у пекло, як у нацистів”: ГУР пояснило, навіщо ворог оголошує “евакуацію” в бік Росії й Білорусі

08/03/2022 13:30

Країна-агресор оголошує так звані “гуманітарні коридори” в бік РФ та Білорусі для підвезення своєї додаткової техніки, для ротації особового складу та використання цивільних як “живого щита”.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління розвідки МО України.

“Зранку 7 березня окупанти оголосили про відкриття так званих “гуманітарних коридорів”. Втім, варіант запропонований Москвою не має нічого спільного з загальноприйнятими у світі поняттями про евакуацію мирного населення із зони бойових дій.

Зокрема, путінські війська мають намір ввести режим “припинення вогню”, щоб вивести українців зі знищених населених пунктів Київщини в напрямку Білорусі. В подальшому їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалась організація “гуманітарних коридорів” на Харківщині та Сумщині. Людей мали відправити на російську територію залізничним та автомобільним транспортом”, – сказано в повідомленні.

ГУР зазначає, навіщо це окупантам:

1. Створення підстав для легального прибуття на українську територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих окупантів та поранених.

3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який поніс важкі втрати в ході боїв.

4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального

5. Накопичення наших громадян з метою використання їх в якості заручників та “живого щита”.

“На території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни піддаватимуться тиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта”, – зазначає ГУР.

“Подібні акції не мають нічого спільного з реальними гуманітарними заходами. Вони спрямовані лише на подальше розгортання кривавого конфлікту від якого вже загинули тисячі людей. Для українських громадян подібний “коридор” може стати справжнім коридором у пекло.

Нагадуємо, що практику примусового вивезення людей з окупованих територій широко застосовувала нацистська Німеччина під час Другої світової війни. Міжнародний трибунал у Нюрнберзі визнав це злочином проти людяності та порушенням норм міжнародного права.

Єдине правильне рішення в даній ситуації – це організація безпечних коридорів для виведення мирного населення на підконтрольні Україні території або території дружніх держав. Де люди, постраждалі від дій окупанта, зможуть отримати належну допомогу та підтримку”, – наголосили в ГУР МОУ.

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