Росіяни атакувати “коридор” для евакуації з Маріуполя. У місті від зневоднення померла дитина

У пресцентрі операції Об’єднаних сил заявили, що російські війська атакували “гуманітарний коридор”, по якому 8 березня мали б евакуювати мешканців Маріуполя.

“Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо.

Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору”, – ідеться в Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста., – ідеться в повідомленні

“Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!” – зазначили в ООС.

Як відомо, від початку вторгнення російські війська піддають Маріуполь масованим обстрілам. Станом на 8 березня захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися в місто. Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу – без освітлення, водопостачання, газу і зв’язку.

У місті, імовірно, вперше з часів Другої світової війни від зневоднення померла дитина, про що заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення вдень 8 березня.

“Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували. Спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка”, – поінформував глава Української держави.

Він звернувся до західних партнерів, прохаючи “закрити небо” і допомогти зняти блокаду: “Почуйте мене сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина у 2022 році!”

“У Маріуполя більше немає часу чекати!” – заявив Зеленський.

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