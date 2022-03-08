Росіяни атакувати “коридор” для евакуації з Маріуполя. У місті від зневоднення померла дитина

У пресцентрі операції Об’єднаних сил заявили, що російські війська атакували “гуманітарний коридор”, по якому 8 березня мали б евакуювати мешканців Маріуполя.
“Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!” – зазначили в ООС.
Як відомо, від початку вторгнення російські війська піддають Маріуполь масованим обстрілам. Станом на 8 березня захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися в місто. Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу – без освітлення, водопостачання, газу і зв’язку.
У місті, імовірно, вперше з часів Другої світової війни від зневоднення померла дитина, про що заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення вдень 8 березня.
“Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували. Спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. В Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка”, – поінформував глава Української держави.
Він звернувся до західних партнерів, прохаючи “закрити небо” і допомогти зняти блокаду: “Почуйте мене сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина у 2022 році!”
“У Маріуполя більше немає часу чекати!” – заявив Зеленський.
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