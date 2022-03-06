“Азов” під Маріуполем пішов у контратаку та знищив бронеколону ворога. Полонені почали говорити

На Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили три ворожі танки, чотири БМП, два бронеавтомобілі “Тигр” та близько 30 російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

Про це після 14-ї години в неділю, 6 березня, повідомила пресслужба ООС.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, контратаку під Маріуполем було проведено силами загону спеціального призначення Національної гвардії України, тобто полку “Азов”.

Про те, що вдалу операцію провів підрозділ НГУ, повідомила і пресслужба Нацгвардії.

Пресслужба оприлюднила відео допиту двох полонених танкістів з РФ.

Цаплієнко і пресслужба коментують: Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про “мы не знали куда нас отправляют”.

Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких – російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Ну, а інші екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Тепер росіяни закликають інших солдат та офіцерів, що прийшли на українську землю, не вчиняти військових злочинів та здаватися, не ставати окупантами і припинити вбивати громадян України.

Сподіваємося це відео побачить їх рідні і подивляться, чим займаються їхні чоловіки, сини, які після цього будуть називати себе героями… покинутим героями своєї країни”.

Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора.

Як відомо зі слів голови ОДА, евакуаційна колона з місцевим населенням 6 березня також не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: “росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста.

Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно”.

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