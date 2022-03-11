Блокадний Маріуполь: драмтеатр як бомбосховище для тисячі людей. ВІДЕО

Донецький академічний обласний драматичний театр у блокадному Маріуполі зараз не демонструє вистав. У період великої війни з російськими загарбниками в його стінах і підвалах знайшли прихисток близько тисячі людей, чиї будинки зруйнували російські окупанти.
Тепер цей заклад культури – один зі шляхів втечі від гуманітарної катастрофи Маріуполя.
На допомогу переселенцям у рідному місті приходять актори. А там, де театральний гардероб, тепер місце для видачі їжі.
Серед людей, які туляться в драмтеатрі без світла і тепла, багато дітей та хворих, що потребують уваги й медикаментів.
Людей щоденно потрібно забезпечувати водою і їжею, в чому зараз особлива нестача. Допомагають українські військові та волонтери.
Виходу із цієї складної ситуації не видно, адже ворог продовжує нищити місто. Із 1 березня Маріуполь заблокований. Сюди не пускають гуманітарну допомогу і не дозволяють евакуювати мирних мешканців.
Драмтеатр, а разом із ним весь Маріуполь просять про допомогу.
Відео надане українськими захисниками Маріуполя – окремим загоном спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України
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