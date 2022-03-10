Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя, – Верещук

Через обстріли окупантів жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором з Маріуполя Донецької області до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла потрапити гуманітарна допомога.

Як передає “Українська правда” ввечері в четвер, 10 березня, про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Найгірша ситуація – це Маріуполь-Запоріжжя. Жодна людина не була евакуйована. Жодна краплина води не потрапила до людей, які знемагають від спраги. 300 тисяч людей сьогодні страждають від відсутності води, від холоду й від голоду. Ворог мстиво не дозволяє їх врятувати”, – сказала урядовиця.

За словами Верещук, наразі залишився лише один наземний шлях з Маріуполя до Запоріжжя через Оріхів і Пологи, а всі решта шляхів знищені або заміновані.

“І ворог щодня, коли виїжджає наш гуманітарний вантаж на трасу, обстрілює вантаж, обстрілює напрямок руху, не даючи проїхати ані кілометра”, – розповіла вона.

Верещук закликала міжнародну спільноту якнайшвидше розслідувати цей злочин проти людяності, а також посилити санкції проти Росії.

“Ми просимо міжнародну спільноту прив’язати посилення санкцій саме до невідкриття гуманітарних коридорів, саме за те, що свідомо знищують цивільне населення”, – наголосила віцепрем’єр.

“Надзвичайно дивує така ненависть саме до Маріуполя. Я не знаю, з чим це пов’язано і чи це має якийсь сенс з військової точки зору. Але те, як знущаються над мешканцями Маріуполя… До речі, там багато іноземців – турецькі громадяни, грецькі, їх там більше 300 людей. Місія ОБСЄ теж там з людьми і не можуть ніяк виїхати”, – сказала Верещук.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 15 – 10.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ