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Польща презентувала проєкт миротворчої місії НАТО для України. США не підтримують

16/03/2022 22:44

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі глав МО країн НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії Альянсу в Україні.

Про це ввечері в середу, 16 березня, повідомила пресслужба уряду Польщі, пише “Європейська правда“.

“Ми обговорили кроки, які слід зробити, щоб зупинити вторгнення Росії. Зі свого боку я представив проєкт, про який вчора під час свого візиту до Києва говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як можна сформувати миротворчу місію в Україні”, – cказав Блащак після зустрічі.

“Нагадаю, що така місія виконується в Косові. Звісно, ​​це непросто, це питання буде обговорюватися, але воно поставлене на стіл”, – додав глава польського МО.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію НАТО, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну з РФ.

“Ми інтенсивно зосереджені на тому, щоб припинити цю жорстоку агресію, ми хочемо уникнути всього, що могло б продовжити цю війну чи розширити її, а присутність американських солдатів на території України, американських льотчиків, має потенціал перетворити її на щось ще більше і, безперечно, серйозніше”, – цитує Прайса Onet у відповідь на запитання щодо пропозиції Польщі.

Як відомо, віцепрем’єр уряду Польщі, голова правлячої партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський під час візиту до Києва з прем’єр-міністрами трьох країн 15 березня запропонував направити в Україну миротворчу місію НАТО.

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