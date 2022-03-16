Home / Війна / НАТО має відправити в Україну миротворчу місію, – Качинський

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію, – Качинський

16/03/2022 03:24

Керівництво Республіки Польща пропонує направити в Україну миротворчу місію.

Про це пізно ввечері у вівторок, 15 березня, за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав віцепрем’єр уряду Польщі та голова владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський.

“Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ”, – цитує Качинського Onet.pl.

Про збільшення підтримки України говорив і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

“Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас у самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас”, – заявив він.

“Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас”, – додає Моравецький.

Як інформувала “Новинарня“, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із віцепрем’єр-міністром Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою та Словенії – Янезом Яншею прибули до Києва надвечір 15 березня. Вони їхали поїздом.

Вчинок польських, чеського та словенського урядовців багато важливий, з урахуванням того, що російська окупаційна армія стоїть на околицях Києва, а артилерія й авіація РФ обстрілюють місто. Під час перебування глав урядів країн ЄС у Києві на околиці міста тривав артилерійський бій з боку Гостомеля й Мощуна, його добре було чути в місті.

Приїзд європейців схожий на чин президента України Віктора Ющенка, який у серпні 2008 року прилетів до Тбілісі під час російського вторгнення в Грузію, загітувавши з собою президентів Литви, Польщі, Естонії та прем’єра Латвії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, про нього поінформовані голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

Читайте також:
В уряді Польщі вважають, що питання передачі бойових літаків Україні ще не закрите

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині місцевого депутата від “ОПЗЖ” арештували за спробу зміни влади

Депутатові Солоницівської селищної ради Харківського району від партії “Опозиційна платформа – За життя” повідомили про підозру в підготовці до захоплення державної влади. Про це 15 березня повідомила Харківська обласна прокуратура....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse