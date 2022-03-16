НАТО має відправити в Україну миротворчу місію, – Качинський

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Керівництво Республіки Польща пропонує направити в Україну миротворчу місію.

Про це пізно ввечері у вівторок, 15 березня, за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав віцепрем’єр уряду Польщі та голова владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський.

“Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ”, – цитує Качинського Onet.pl.

Про збільшення підтримки України говорив і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

“Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас у самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас”, – заявив він.

“Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас”, – додає Моравецький.

Як інформувала “Новинарня“, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із віцепрем’єр-міністром Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою та Словенії – Янезом Яншею прибули до Києва надвечір 15 березня. Вони їхали поїздом.

Вчинок польських, чеського та словенського урядовців багато важливий, з урахуванням того, що російська окупаційна армія стоїть на околицях Києва, а артилерія й авіація РФ обстрілюють місто. Під час перебування глав урядів країн ЄС у Києві на околиці міста тривав артилерійський бій з боку Гостомеля й Мощуна, його добре було чути в місті.

Приїзд європейців схожий на чин президента України Віктора Ющенка, який у серпні 2008 року прилетів до Тбілісі під час російського вторгнення в Грузію, загітувавши з собою президентів Литви, Польщі, Естонії та прем’єра Латвії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, про нього поінформовані голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

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